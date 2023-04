EHL: un nouveau club belge au sommet du hockey européen?

Le Racing et la Gantoise abordent les quarts de finale de la prestigieuse EHL sans aucune pression. Ils sont, en effet, bien conscients qu’ils devront réaliser un exploit pour atteindre la finale. Mais cela n’empêche qu’ils pourraient constituer l’une des bonnes surprises de ce Final 8.

Le rendez-vous est devenu l’un des moments phares de la saison. Une parenthèse particulière pour les meilleurs clubs européens qui se disputent, chaque saison, lors du week-end pascal, un titre glorieux. Au programme durant 5 jours : des duels de prestige, des rencontres de très haut niveau disputées dans une ambiance festive mais aussi une occasion idéale pour se confronter aux ténors du Vieux Continent. Et si nos deux représentants ne figurent pas parmi les favoris pour cette 15e édition, le Racing, champion de Belgique 2022 et exempté du premier tour grâce à son statut de tête de série, et la Gantoise, auteur de prestations de choix à Hambourg en septembre dernier, espèrent tout de même tirer leur épingle du jeu, à Amstelveen (Pays-Bas).