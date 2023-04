Procès des attentats de Bruxelles: la présidente cherche à comprendre comment les accusés ont «basculé»

Hervé Bayingana Muhirwa est sans doute le plus atypique. Né à Kigali au Rwanda, il était enfant quand il y a perdu son père, victime d’un assassinat politique – il est arrivé en Belgique avec ses proches en 1994, au moment du génocide. Le jeune homme était discipliné et studieux et il a terminé ses secondaires en comptabilité, complétées par un bac. Il avait eu un job d’étudiant, dans un magasin de vêtements pour adolescentes à la devanture criarde et à la musique tapageuse. Il y a travaillé en même temps que Bilal El Makhoukhi, et deux autres connus pour radicalisme ; à l’époque, il aimait sortir boire un verre, s’amuser, tout en continuant à étudier. Ce n’est qu’au printemps 2011, dans cette famille où tous étaient catholiques sauf un frère devenu protestant, qu’il s’est converti à la religion musulmane. Elle l’a bien aidé, dira-t-il, quand son petit frère, le cadet, le « chouchou de la famille », est décédé en été de cette année-là.