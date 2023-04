Procès des attentats de Bruxelles: les accusés, entre victimisation et nostalgie

Pour le premier jour d’interrogatoire des accusés, la présidente Laurence Massart a décidé de travailler par thématiques en abordant, ce mercredi, leur personnalité. Tantôt loquace tel Mohamed Abrini, tantôt plus réservé comme Salah Abdeslam ou larmoyants comme les frères Farisi, chacun a fait une plongée dans son enfance et dans ceux qu’ils ont été.

Mais qu’est-ce que vous faites ici ? », a demandé la présidente Massart au milieu de l’interrogatoire d’Hervé Bayingana Muhirwa, accusé plus atypique. Né au Rwanda, il était enfant quand il y a perdu son père, victime d’un assassinat politique – il est arrivé en Belgique avec ses proches en 1994, au moment du génocide. Discipliné, studieux, il a eu son bac en comptabilité avec un job d’étudiant dans un magasin de vêtements pour jeunes femmes à l’enseigne tapageuse. Il aimait sortir, il avait des petites amies. Il était féru de cinéma, fréquentant assidûment les salles obscures grâce à un abonnement, et dévorait les documentaires à la télé. Au fil du temps, dans cette famille catholique, il a été attiré par la religion musulmane et s’est converti au printemps 2011. En août de cette année, son petit frère, le « petit chouchou de la famille », est décédé « dans des circonstances particulières », a juste exposé la présidente.