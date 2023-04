«Les deux papes» à la Comédie Volter: de la faillibilité des saints pères de l’Eglise

A l’origine du film diffusé sur Netflix, il y a d’abord une pièce. Celle-ci imagine la rencontre entre les papes Benoît XVI et François, peu avant l’abdication de l’un et l’élection de l’autre. A la Comédie Volter, Michel de Warzée et Alexandre von Sivers incarnent ces deux papes que tout oppose.

On peut être auteur et avoir des dons de gymnaste. Prenez le Néo-Zélandais Anthony McCarten. Ses sujets de prédilection feraient pâlir les grands écarts d’une Nadia Comaneci. Lui qui a écrit Ladies Night au théâtre (dont le cinéma s’inspira pour réaliser The Full Monty ) et scénarisé des biopics musicaux comme Bohemian Rhapsody , sur la vie de Freddy Mercury, s’est ensuite piqué de décortiquer l’histoire récente de l’Eglise catholique dans Les deux papes, une pièce qui a donné lieu à un film avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, diffusé sur Netflix en 2019.