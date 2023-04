Procès des attentats de Bruxelles: Ali El Haddad Asufi attend du procès «qu’on reconnaisse enfin son innocence»

Cinquième accusé interrogé mercredi par la présidente de la cour d’assises, Ali El Haddad Asufi a déclaré qu’il «misait tout sur ce procès», souhaitant «qu’on reconnaisse mon innocence dans mon pays». Avant lui, seul Salah Abdeslam avait également répondu non aux trois questions d’entame, à savoir si l’accusé était en aveu d’avoir participé d’une quelconque façon aux attentats de Zaventem et Maelbeek du 22 mars 2016, ou aux activités d’un groupe terroriste.

Ali El Haddad Asufi a été condamné à 10 ans de prison dans le procès des attentats de Paris, pour participation aux activités d’un groupe terroriste, une peine assortie d’une sûreté des deux tiers. Il est désormais théoriquement libérable.

«Il fallait donner des réponses aux 3.000 parties civiles, il fallait des coupables», a-t-il affirmé, disant qu’à ses yeux son innocence était «évidente» à l’époque, et l’est toujours. «Pas la force» de faire appel du jugement parisien après 10 mois d’un procès harassant, il «mise tout sur ce procès» pour établir son innocence. «Le parquet avait requis 18 ans, n’en a eu que 10 et n’a pas fait appel. Ils étaient déjà contents, parce qu’il n’y avait rien contre moi», a-t-il ajouté plus tard.

«Je n’ai pas droit à la présomption d’innocence», a-t-il dénoncé. «Je n’y ai jamais eu droit, sinon je comparaitrais au moins libre.»

Après avoir confirmé ses rapports avec Smail Farisi et Ibrahim El Bakraoui, qu’il avait rencontrés à l’école à Ixelles, l’accusé a répondu aux traditionnelles questions des qualités et des défauts, non sans un trait d’humour.