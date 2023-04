Romelu Lukaku, le rouge de la honte (vidéo)

La bagarre de rue à la fin de la demie aller de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter a ramené à l’avant-plan les problèmes, récurrents il est vrai, de racisme dans les stades italiens. Cible de ces cris, Lukaku a, pour le comble, reçu un second jaune.

Les auteurs des cris racistes lancés à l’encontre de l’Intériste Romelu Lukaku ont déjà été identifiés et la Juventus a promis qu’ils seraient définitivement exclus. Mais cette sanction ne suffira pas puisque pareilles mesures ont déjà été prises précédemment et, visiblement, n’ont pas suffi.

Une fois pour toutes, ce énième (et misérable) épisode réclame une réaction univoque. « J’ai subi le racisme en 2019 et maintenant en 2023. J’attends une action forte de la Ligue contre ce fléau », a posté Lukaku, protagoniste malgré lui de cette polémique. Malgré lui car le site officiel du club turinois a tout de même relevé une « célébration un peu trop provocante » de sa part, laissant planer le doute d’un double discours émanant des bureaux bianconeri, qui ne servirait pas la cause.