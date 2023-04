Guerre en Ukraine: la mise en garde de l’Otan à la Chine

Toute fourniture d’armes létales chinoises à la Russie, engagée dans une guerre en Ukraine, serait « une grave erreur » et aurait de « graves conséquences » pour Pékin, a affirmé mercredi le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, tout en assurant que l’Alliance atlantique ne disposait d’aucune preuve que de telles livraisons ont déjà eu lieu.

« C’est quelque chose que nous suivons de près », a-t-il déclaré devant la presse à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères alliés élargie lors de sa seconde journée aux « partenaires » de la région indo-pacifique que sont le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« La Chine n’a pas condamné l’invasion brutale de l’Ukraine. Nous savons aussi que la Russie et la Chine se rapprochent de plus en plus », a ajouté M. Stoltenberg.

« Une amitié sans limite »

Il a rappelé que les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, toujours prompts à dénoncer les tentatives occidentales de créer un « monde unipolaire », avaient annoncé une « amitié sans limites » lors d’un sommet de début février 2022 à Pékin, trois semaines avant le début de l’attaque russe contre l’Ukraine. En mars dernier, les deux présidents ont signé, à Moscou cette fois, un accord destiné à faire entrer les relations entre leurs deux pays « dans une nouvelle ère » de coopération.

La Chine est de plus en plus dépendante de l’économie russe, a encore fait valoir le secrétaire général, en faisant référence aux livraisons massives de gaz à Pékin via le gazoduc transfrontalier « Force de Sibérie ».