«Déjà vu»: Les enjeux du futur procès «Trump»

Il subsiste dans le creuset américain un vieux fond de puritanisme qui abomine l’adultère chez ceux qui briguent de hautes fonctions publiques. Ainsi, si l’on en croit le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, au moment de se présenter à l’élection présidentielle de 2016, un personnage aussi disruptif que Donald Trump jugea prudent d’acheter le silence de deux anciennes maîtresses et d’un employé au courant de ses frasques.

C’est cette subornation – et non les frasques en question – qui lui vaut aujourd’hui d’être inculpé par la justice new-yorkaise de falsification de documents comptables. Aux États-Unis comme dans d’autres pays – Nicolas Sarkozy en sait quelque chose en France – toute dépense non déclarée dans le cadre d’une campagne électorale constitue en effet un délit.