Bernard Arnault et son immense fortune éclipsent les milliardaires de la tech américaine

Le patron du numéro un mondial du luxe, LVMH, détrône Elon Musk et Jeff Bezos dans le dernier classement de Forbes. Il prépare activement sa succession et promeut ses enfants.

Exit les milliardaires de la tech américaine. Avec une fortune estimée à 211 milliards de dollars (192,7 milliards d’euros), Bernard Arnault, le patron français du numéro un mondial du luxe LVMH, est le nouvel homme le plus riche de la planète. Il s’est hissé en 2023 à la première place du classement publié par Forbes cette semaine devant Elon Musk (SpaceX, Twitter, Tesla) avec 180 milliards de dollars, Jeff Bezos (Amazon) avec 114 milliards, Larry Ellison (Oracle) avec 107 milliards et l’homme d’affaires Warren Buffett avec 106 milliards. A noter que la femme la plus riche du monde est, elle aussi, française : Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal (11ème au classement).