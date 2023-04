France: un agent de la SNCF décède après avoir bu un liquide retrouvé dans un train

Une affaire étrange et dramatique. Lundi soir, vers 19 heures, des passagers dans un train arrêté en gare de Saint-Étienne Châteaucreux signalent à deux agents de la SNCF la présence d’un sac plastique oublié, comme le rapporte nos confrères de La Voix du Nord. A l’intérieur se trouvent deux récipients cubiques en plastique contenant chacun un liquide indéterminé.

L’un des deux agents, âgé de 41 ans, décide alors… de goûter le liquide. Selon RTL, il n’en a bu qu’une gorgée, tandis que son collègue a simplement trempé ses lèvres. Un quart d’heure plus tard, l’agent qui avait bu le liquide est pris de convulsions, de vomissements puis perd connaissance. Une équipe du Samu n’a pas pu le ranimer. L’autre agent a été hospitalisé par précaution.

Une autopsie de ce père de deux enfants « est prévue mercredi pour déterminer les causes du décès » et « des analyses toxicologiques vont avoir lieu pour connaître la nature du produit en cause », a-t-on indiqué à l’AFP de source policière.

« Un de nos collègues cheminots qui avait porté à ses lèvres le liquide s’est quant à lui senti mal, il a été pris de picotements à la langue et aux lèvres », a par ailleurs affirmé à l’AFP un membre de la CGT Cheminots, à laquelle appartenait le défunt.