Entre ramadan et Pâque juive, des affrontements sur l’esplanade des mosquées à Jérusalem

Alors que les fidèles musulmans fêtent le ramadan, les forces de l’ordre sont intervenues dans la nuit de mardi à mercredi sur l’esplanade des mosquées. Plus de trois cents personnes ont été arrêtées.

La vieille ville de Jérusalem est retournée à son calme des journées de ramadan après les violents affrontements, avant l’aube, sur Al-Aqsa. A la porte de Damas, utilisée avant tout par les Palestiniens, les décorations et les échoppes, entre fête foraine et rassemblement religieux, attendent la foule du soir. Mais les forces de sécurité israéliennes veillent à chaque carrefour et, à part les touristes, personne ne s’attarde dans les rues.

Le scénario se répète, d’année en année, depuis 2021. Les fidèles sont nombreux à passer des nuits de recueillement et de prières sur cette majestueuse mosquée à ciel ouvert, troisième lieu saint de l’islam après La Mecque et Médine, et symbole national palestinien dans l’est de Jérusalem, occupée par Israël depuis 1967, selon le droit international.