Justice: 700.000 euros pour sécuriser un procès à Liège lié à un vaste trafic de drogue

Cela fait une semaine et demie, avec déjà des retards, que le procès « Pharmaceutica », du nom de code utilisé durant l’enquête, a commencé à Liège. On y juge 37 prévenus pour un trafic de stupéfiants de très grande ampleur, révélé au public lors d’une série de perquisitions menées à l’automne 2021 en province de Liège et dans les Ardennes. Près de deux tonnes de cocaïne avaient été saisies pour une valeur de revente estimée à 80 millions d’euros – l’organisation criminelle en aurait importé sept fois plus sur une durée infractionnelle de cinq ans. Un des principaux prévenus, le Néerlandais Joseph Leijdekkers, est jugé par défaut (il est un des plus gros most wanted d’Europe). Les autres inculpés poursuivis pour avoir été les dirigeants de l’association comparaissent détenus.