Aérien: la nouvelle taxe sur les passagers rapporte, mais produit peu

Huit millions d’euros ! C’est ce que la nouvelle taxe fédérale sur les passagers aériens « montants » de Charleroi (ceux qui quittent l’aéroport) a rapporté à l’Etat en 2022. En réponse à une interpellation de Nicolas Tzanetatos, membre de son propre parti (ça sent la question sur commande), le ministre wallon des aéroports, Adrien Dolimont a commenté les impacts de ce nouveau prélèvement fédéral initialement créé pour lutter contre les vols sauts de puce (symboliquement notamment moins de 500 km) sur l’aéroport régional carolo. Dans sa réponse, le ministre wallon se montre un peu critique à l’égard de la taxe et, surtout, de son manque d’effet autre que financier (pour le fédéral). Après avoir rappelé que la Wallonie n’avait pas été consultée avant l’application de la nouvelle taxe, il souligne que la taxe pénalise les aéroports belges, donc wallons, par rapport à leurs concurrents voisins, que les vols de transit (uniquement à Bruxelles) sont exemptés, que l’efficacité de la taxe reste limité puisque les vols de moins de 500 km au départ de la Belgique pèse « 3 % de l’impact climatique de l’aviation passagers » et qu’il « déplore que son produit ne soit pas affecté à un projet environnemental défini et qu’il ne participe pas de la sorte à la décarbonisation du secteur. »