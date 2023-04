Drame au Brésil: quatre enfants tués à l’arme blanche dans une crèche

Quatre enfants ont été tués à l’arme blanche mercredi dans une crèche du sud du Brésil par un homme de 25 ans qui s’est rendu aux autorités, dans un pays où les attaques dans des écoles se sont multipliées ces dernières années.

Le drame s’est déroulé tôt dans la matinée, dans une crèche privée de Blumenau, ville d’environ 360.000 habitants de l’Etat de Santa Catarina.

« Un individu est entré dans l’école avec une arme blanche et a tué quatre enfants. Il y a également quatre blessés », a dit une source du gouvernement local de cet Etat méridional à l’AFP.

« C’est avec une énorme tristesse que j’ai appris qu’un assassin avait fait intrusion dans la crèche privée Cantinho do Bom Pastor, à Blumenau, et attaqué des enfants et des employés », a déclaré pour sa part le gouverneur Jorginho Mello dans un communiqué.