France: dialogue de sourds entre Borne et les syndicats

Un échange respectueux où chacun a pu s’écouter et s’exprimer » : c’est par ces mots que la Première ministre, Elisabeth Borne, a qualifié sa rencontre, ce mercredi, avec l’intersyndicale. Qu’en termes courtois ces choses-là sont dites… L’entretien n’a duré qu’une heure et, sans surprise, il a viré au dialogue de sourds. Le gouvernement refuse en effet de retirer, voire de suspendre la réforme des retraites qui prévoit le report de 62 à 64 ans l’âge de départ à la pension. Or, les syndicats considéraient cela comme une condition préalable avant toute discussion sur d’autres sujets liés à l’emploi des seniors, l’usure au travail, l’évolution des carrières, etc. « La réunion a été inutile », a jugé Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, qualifiant le gouvernement d’« obtus et déconnecté ». Et si la locataire de Matignon attendait plus de mansuétude de la CFDT, c’est raté. C’est Laurent Berger, le leader de la centrale réformiste, qui a lui-même mis fin à la réunion. « On vit une grave crise démocratique », s’est-il inquiété. Ce que dément l’entourage du Président, qui espère la validation, le 14 avril prochain, du texte controversé par le Conseil constitutionnel.

À lire aussi France: «La seule carte de Macron serait une coalition avec la droite»

La France s’apprête dès lors à vivre ce jeudi sa onzième journée de mobilisation sociale depuis l’annonce la réforme en janvier. Le trafic ferroviaire sera une nouvelle fois affecté (la liaison Thalys sera faiblement touchée). La circulation des métros devrait en revanche être beaucoup moins impactée que lors des journées de mobilisation précédentes.

Côté sécurité, 11.500 policiers et gendarmes seront mobilisés dans le pays, dont 4200 à Paris. C’est un peu moins que la semaine dernière, lorsque 13.000 fonctionnaires avaient été affectés à la sécurité des cortèges, dont 5500 à Paris.