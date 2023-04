Tour du Pays Basque: Jonas Vingegaard domine la concurrence dans le mur final de la troisième étape

Mercredi après-midi, Jonas Vingegaard s’est imposé sur la troisième étape du Tour du Pays Basque, qui a couvert 162,8 kilomètres d’Errenteria à Amasa-Villabona en Espagne. Le coureur danois de l’équipe Jumbo-Visma a dominé les Espagnols Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et Enric Mas (Movistar) dans le mur final. Il prend par la même occasion la tête du classement général.

En prenant dix secondes de bonifications au sommet en plus des deux secondes d’écart sur ses poursuivants, Vingegaard s’empare du maillot de leader, pour cinq secondes devant Landa. Le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) conserve quant à lui sa troisième place, à seize secondes.

Après des arrivées réservées aux hommes rapides sur les deux premières étapes, les favoris pouvaient s’exprimer à partir de ce troisième jour de course, dans une étape parcourue par de nombreuses ascensions courtes mais violentes, dont quatre murs dans les quinze derniers kilomètres.

Trois coureurs ont pris la fuite dès le départ officiel, rejoints ensuite par trois partenaires supplémentaires pour former un groupe de six, comprenant notamment les Français Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) et Pierre Latour (TotalEnergies).