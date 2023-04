Jasper Philipsen signe son deuxième succès au GP de l’Escaut

Le GP Escaut n’a pas échappé à sa tradition de course pour sprinters. La 111e édition a sacré, mercredi à Schoten, le sprinteur belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick), déjà vainqueur en 2021.

Sept coureurs ont créé l’échappée du jour et possédaient trois minutes d’avance après 70 kilomètres de course. On retrouvait en tête les Belges Ceriel Desal (Bingoal-WB) et Ruben Apers (Flanders-Baloise), le Néo-Zélandais Josh Kench (Bolton Equitiers), les Italiens Giulio Masotto (Corratec) et Filippo Ridolfo (Novo-Nordisk) et les Néerlandais Bram Dissel et Vincent Hoppezak (BEAT).