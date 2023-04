L’annulation des concerts de Stromae fait mal aux portefeuilles

Tous les yeux des fans et des observateurs de Stromae sont désormais tournés vers Bruxelles et Lille, prochaines dates du Multitude Tour, début juin. Le chanteur sera-t-il remis de ses ennuis de santé qui lui ont valu le soutien de nombreux de ses admirateurs et d’autres artistes, comme Pomme, qui lui a envoyé une marque de soutien sur Instagram ? Autant de messages qui contrastent dans le ton avec l’incompréhension et parfois la colère des détenteurs de tickets de concerts qui, pour les dernières dates programmées à Metz et à Nantes, auront vu leur espoir d’entendre l’interprète de Alors on danse s’envoler.