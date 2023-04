L’histoire rocambolesque d’un Belge condamné pour arnaque à la «cryptomonnaie»

L’histoire rocambolesque trouve sa source en novembre 2017. Une première victime confie 75.000 euros à Ghislain E. Le Belge de 48 ans promet, powerpoint à l’appui, un placement sans risque, avec des rendements à peine croyables. En moyenne, entre 40 et 80 % de taux d’intérêt dans les six mois, selon les contrats. Le miracle des cryptomonnaies, paraît-il. A partir de février 2018, les clients s’accumulent. De 17.000 euros en février, l’homme se voit confier près d’1,5 million d’euros au mois de juin. D’abord en tant que personne physique, puis via sa société Quantum Intelligence. Au total, il se verra remettre près de 4 millions d’euros. C’est du moins le préjudice déclaré par les parties civiles (des jeunes, des moins jeunes, des personnes tout juste retraitées et plusieurs sociétés). En réalité, les sommes pourraient être bien supérieures.