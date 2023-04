Messi en MLS la saison prochaine? La proposition follede l’Inter Miami pour convaincre l’Argentin

L’Inter Miami, club actif en MLS, rêve d’accueillir Lionel Messi, dont l’avenir au PSG s’inscrit de plus en plus en pointillé. Et selon le quotidien britannique The Independant, le club américain aurait un plan pour convaincre ‘La Pulga’ de traverser l’Atlantique pour rejoindre le pays de l’Oncle Sam. L’Inter Miami souhaiterait proposer à Messi d’entrer à son capital aux côtés de l’ancienne gloire de Manchester United David Beckham, le propriétaire.

Cet appel du pied sera-t-il entendu par le joueur parisien ? Rien n’est moins sûr, l’Argentin ayant pour objectif de rester une saison supplémentaire pour disputer la Ligue des champions.