Gymnastique: pas de Nina Derwael, mais onze Belges à l’Euro

Même sans Derwael, l’équipe féminine aura malgré tout fière allure avec les « olympiennes » Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest, présentes à Tokyo, qui encadreront Fien Enghels et la néophyte Aberdeen O’Driscoll. « Sans Nina, nous avions fini cinquièmes à l’Euro de Munich l’an dernier », indique Marjorie Heuls, coach des filles. « Avec cette équipe, nous devons de nouveau viser le top 5 ».

Un seul être vous manque… mais tout n’est pas dépeuplé pour la gymnastique belge. Pendant que Nina Derwael, qui souffre d’une subluxation de l’épaule, poursuivra sa rééducation au pays, pas moins de onze athlètes (six hommes et cinq femmes), sans oublier deux réservistes prendront part, la semaine prochaine à l’Euro d’Antalya. L’objectif, des deux côtés, sera de décrocher la qualification pour les Mondiaux programmés du 30 septembre au 8 octobre à Anvers, et la priorité sera donc donnée à la compétition par équipes où il faudra terminer parmi les treize premières nations pour se qualifier. « On le fait pour s’offrir un maximum de perspectives pour l’avenir », précise Gilles Gentges, l’un des deux coachs de l’équipe hommes. Un avenir qui s’appelle, évidemment, Jeux olympiques de Paris.

Chez les hommes, l’équipe sera composée des expérimentés Maxime Gentges, Noah Kuavita et Luka Van den Keybus avec, à leurs côtés, Victor Martinez et Takumi Onoshima. Glen Cuyle, lui, ne s’alignera qu’aux anneaux. « On sent qu’on évolue et qu’on a gagné en stabilité », ajoute encore Gilles Gentges.

La sélection

Hommes : Glen Cuyle (individuel), Maxime Gentges, Noah Kuavita, Victor Martinez, Takumi Onoshima, Luka Van den Keybus. Réserve : Nicola Cuyle.