L’Allemage touchée par une cyberattaque massive

Plus de la moitié des États fédéraux allemands ont été touchés par des cyberattaques visant les sites web d’agences gouvernementales ce mercredi. En conséquence, les sites officiels de l’État, de la police et du ministère de l’intérieur sont restés inaccessibles pendant un certain temps, ont rapporté plusieurs sites officiels.

Ce mardi, des sites web ont également été attaqués dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Saxe-Anhalt et en Basse-Saxe. Nous supposons que les attaques dans les différents États fédéraux ont été coordonnées », a déclaré Lydia Hüskens, ministre des affaires numériques de Saxe-Anhalt.

Ralf Kleindiek, secrétaire d’État aux affaires numériques au ministère de l’intérieur, a déclaré que jamais auparavant une cyberattaque d’une telle ampleur n’avait été menée contre des sites de l’administration berlinoise. Il a toutefois assuré qu’aucune donnée n’avait été divulguée ou volée.