Pauvreté: le cri de détresse d’Anderlecht et de Molenbeek

Ça épuise nos équipes, c’est très lourd, c’est injuste. Et cela a un impact sur la cohésion sociale. On tire tellement sur cette corde qu’on a peur qu’elle se casse », prévient la bourgmestre molenbeekoise Catherine Moureaux . « Il y a un énervement grandissant », confirme son homologue anderlechtois Fabrice Cumps (PS). Voilà le cri d’alarme au Soir des deux édiles socialistes concernant le nombre élevé de structures d’accueil de publics précaires dans leur communes. Or, fait valoir le duo d’élus, Molenbeek et Anderlecht souffrent déjà d’une haute densité de population pauvre. Elles font partie des communes les plus précarisées de Belgique. Et à cette pauvreté, se rajoute la forte densité de population. La cohésion sociale constitue un défi quotidien. En ajoutant un trop grand nombre de structures d’accueil, la Région et le Fédéral chargent la barque dangereusement, mettent en garde Catherine Moureaux et Fabrice Cumps.