Des armes de la Chine à la Russie entraîneraient de «sévères conséquences», martèle l’Otan

La Chine, comme l’Ukraine, tient par-dessus tout à son intégrité territoriale – et ambitionne de mettre le grappin sur Taïwan. Pourtant, face au dépeçage de l’Ukraine orchestré par le Kremlin, Pékin n’a toujours pas clairement choisi son camp. Comme en attente d’y voir plus clair sur l’issue de la guerre tout en profitant entre-temps de son obligée, la Russie. Les Européens, qui enchaînent les visites auprès de la puissance économique chinoise, ne désespèrent pas qu’elle fasse entendre raison à Vladimir Poutine en le pressant de cesser sa guerre d’agression. Le ton est plus pugnace à l’Otan, dominé, on le sait, par les Etats-Unis, tout à leur compétition géopolitique féroce avec l’Empire du Milieu… « Toute fourniture d’une aide létale par la Chine à la Russie serait une erreur historique, avec de sévères conséquences », a martelé mercredi le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.