Licence: le Standard se dit confiant, la décision sera rendue le 19 avril

C’est sur le coup de 10h30 que le Standard s’est présenté, ce mercredi, au Centre national de Tubize pour répondre, comme prévu, aux questions de la Commission des Licences. En direct, avec la présence sur place de Pierre Locht, son CEO, et de Giacomo Angelini, son Chief Financial Officer (CFO), mais aussi, par vidéoconférence, avec Keith Steel, le CFO du 777 Football Group. À l’arrivée, l’audience n’aura duré qu’une quinzaine de minutes. La Commission des licences a d’abord constaté que le club liégeois était en ordre au niveau des paiements à effectuer, comme l’auditorat de l’Union belge l’avait déjà fait remarquer avant d’émettre un avis positif quant à l’obtention du précieux sésame.

Puis, malgré l’envoi des documents demandés par la Commission des Licences, Pierre Locht et Giacomo Angelini ont dû répondre à certaines questions relatives au business model de l’actionnaire américain 777 Partners, nouveau venu dans le paysage footballistique belge, en apportant des éclaircissements par rapport à son engagement financier. Et plus précisément par rapport à la provenance des fonds que 777 comptait injecter dans le club, ainsi que le timing des versements. La direction liégeoise a rappelé que depuis sa prise de pouvoirs, 777 Partners avait déjà consacré près de 25 millions au matricule 16, en plus du rachat du club, pour assurer le fonctionnement quotidien de celui-ci et procéder à certains investissements (des engagements, dont celui de Ronny Deila, le SL16, l’éclairage du stade, qui passera en LED la saison prochaine…).