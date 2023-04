Centres d’accueil à Anderlecht et Molenbeek: le trop-plein des riverains et des travailleurs

A Anderlecht et Molenbeek, les autorités locales alertent sur le trop-plein de centres d’accueil pour publics précarisés. Leurs territoires sont au bord de la rupture, témoignent-ils. Dans notre reportage, différents riverains et travailleurs du quartier ne mâchent pas leurs mots.

Les bourgmestres anderlechtois Fabrice Cumps (PS) et molenbeekoise Catherine Moureaux (PS) lancent un cri d’alarme ci-contre sur le trop-plein de centres d’accueil pour publics précarisés dans leurs communes. Ils expriment un malaise, livrent aussi un ressenti. Dans un reportage autour du centre Fedasil Sebrechts, à Molenbeek, ensuite aux abords de celui du Samusocial Poincaré, à Anderlecht, les témoignages, souvent crus, viennent globalement renforcer les propos des deux maïeurs. Entre le quartier résidentiel molenbeekois et celui qui jouxte à Anderlecht la gare du Midi, les réalités diffèrent toutefois fortement.

Notre reportage débute à Molenbeek. Dans une avenue tranquille à la frontière avec Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe où on pourrait se croire en périphérie bruxelloise. Le quartier est composé d’immeubles d’appartements pas trop hauts et de petites maisons récentes. Il y a une crèche, des commerces et deux parcs.