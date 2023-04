Le SL16, la deuxième équipe pro du Standard, est à la croisée des chemins

Si l’équipe première du Standard a pris, samedi à Ostende, une sérieuse option sur une participation aux Europe Playoffs, sa deuxième équipe tente, vaille que vaille, de sauver sa peau en Challenger Pro League. Mais avec 2 points d’avance sur une équipe de Virton plus mature et plus habituée à jouer sous la pression, le SL16 FC n’en mène pas (plus) large. 777 Partners, qui avait fait de ses priorités, dans les intentions en tout cas, le maintien de la deuxième équipe professionnelle dans une série plus à même de faire progresser les jeunes promesses de l’Académie, de leur offrir plus de visibilité et d’augmenter leur valeur marchande, va-t-elle perdre son pari ?