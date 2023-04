Une publicité de Colruyt fait polémique

Les producteurs de viande belges se sont insurgés face à la dernière publicité du groupe Colruyt qui invite les consommateurs à préférer les protéines végétales aux protéines animales pour le bien de l’environnement. « Privilégier les produits d’origine végétale à ceux d’origine animale contribue à un meilleur environnement… », déclare la chaine de supermarchés.

Au micro de RTL Info, l’éleveur bovin, Manu Laruelle conteste la publication : « L’élevage en Belgique, c’est vraiment un élevage qui fait partie d’une économie circulaire, qui est très importante. Les vaches sont plus ou moins pendant sept mois de l’année dans des pâtures et ces pâtures sont les meilleurs puits de carbone qui existent au monde ».

« En Belgique en 2020, la consommation moyenne de viande par habitant était de 10 kilos. Donc, pendant plus de 20 ans, on pouvait manger de la viande wallonne pour compenser un vol en Thaïlande en avion. Cela permet de repenser les échelles de grandeur de cette production de viande dont on fait souvent le bouc émissaire aujourd’hui du réchauffement climatique », explique Nicolas Perreaux, vétérinaire et spécialisé en agro-alimentaire.

Colruyt a répondu à la polémique en nuançant ses propos : « Avec cette campagne, en aucun cas, nous ne nous prononçons contre la viande. On vise un rapport plus équilibré entre la consommation de protéines animales et végétales et tendre vers un régime flexitarien ».