L’appel à l’aide de Molenbeek et d’Anderlecht doit être entendu

Molenbeek et Anderlecht appellent à l’aide. Leurs bourgmestres, Catherine Moureaux et Fabrice Cumps, se mettent en duo pour demander, implorer, les niveaux régional et fédéral de ne plus charger leur barque dans l’accueil des demandeurs d’asile mais aussi des populations belges précarisées. Et on ne peut que leur donner raison d’attirer l’attention sur la situation dans leurs communes.