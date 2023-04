Frank Boeckx revient sur son départ d’Anderlecht: «Je ne peux pas regretter de choisir mes enfants»

Frank Boeckx (36 ans) a mis fin à son contrat d’entraîneur des gardiens du Sporting d’Anderlecht. Il explique pourquoi il a décidé de privilégier sa famille et surtout et ses deux enfants.

Alors qu’il accepte volontiers de poser face à différents photographes aux quatre coins de sa maison, Frank Boeckx reçoit un message du staff du Sporting. « Sur le terrain à 11h15 ». Il n’y sera pas. Il n’y sera plus.

Coach des gardiens et coordinateur de la formation au RSCA, Boeckx a décidé de mettre un terme à son engagement pour raisons privées. Pour se consacrer à ses deux enfants âgés de 19 et 7 mois et ne pas faire porter toute la charge à sa femme. Au milieu de son salon, celui qui a vécu au plus près le dernier titre des Mauves en 2017 a longuement expliqué son choix de vie.

Frank Boeckx, vous avez été fêté tant par vos coéquipiers que par les supporters d’Anderlecht à Eupen dimanche. Comment avez-vous vécu ce moment ?