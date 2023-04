Etats-Unis: un manuel climatosceptique envoyé à des écoles fait polémique

Un manuel envoyé à des écoles par un think-tank américain controversé est semé d’affirmations trompeuses concernant la science du climat. Une tentative, selon des militants, «d’infecter» les jeunes esprits.

Suscitant l’indignation des militants et des enseignants, mais applaudi par les climatosceptiques, le Heartland Institute a envoyé cette année le livre à plus de 8.000 enseignants américains pour «présenter des faits», selon eux ignorés ou déformés par les experts et les médias.

«Le Climat en un coup d’oeil pour les enseignants et les élèves», fact-checké par l’AFP, fait suite à un autre envoi en masse de livres en 2017, démontrant une volonté de semer le doute concernant les preuves scientifiques sur la crise qui menace la planète.

«Il est scandaleux qu’une telle propagande ait été envoyée [...] dans le but d’infecter les esprits des enfants», a déclaré à l’AFP Susan Joy Hassol, directrice de l’association Climate Communication.