Sept saisons d’«Harry Potter» sur HBO: la Warner ne confirme pas

Après sept livres, onze films, une pièce de théâtre, des parcs à thème, des tonnes de produits dérivés et plusieurs jeux vidéo dont le dernier (Hogwarts Legacy) s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires en dix jours, la saga Harry Potter devrait se décliner en série. Devrait : Warner Bros. n’a toujours pas confirmé l’information lancée cette semaine par deux médias américains, Bloomberg et Deadline.

Selon eux, un accord serait sur le point d’être signé entre la Warner – qui a produit les films sortis depuis 2001 –, la plateforme de streaming américaine HBO Max et… J.K. Rowling en personne. La romancière britannique ferait partie intégrante du projet et officierait non comme scénariste, mais comme productrice de cette refonte des aventures du jeune sorcier. D’après Bloomberg, l’idée est d’adapter les sept romans d’origine, publiés entre 1997 et 2007, au rythme d’une saison par roman. On s’éloigne donc du spin-off – comme les trois longs-métrages Les Animaux fantastiques – pour se rapprocher des livres, dont chaque saison de la série reprendrait l’intrigue.

À lire aussi Succès du jeu vidéo «L’héritage de Poudlard»: Harry Potter, la saga littéraire qui fait vendre

Dans les sept romans, on suivait l’évolution du jeune Harry Potter durant ses sept années d’études à la prestigieuse école de sorcellerie Poudlard. Il y affrontait les forces du mal, soit le terrifiant Lord Voldemort, aux côtés de ses acolytes Ron Weasley et Hermione Granger. La saga a connu un succès planétaire, se hissant au top des romans jeunesse les plus vendus de l’histoire avec 500 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Warner Bros. a pris le relais sur grand écran en 2001 avec des films générant 7,6 milliards de dollars de recette.