Coupe du Roi: Vinicius Junior fait péter les plombs des fans de Barcelone mais aussi du vestiaire catalan!

Ce mercredi soir, Vinicius Junior a quitté le Camp Nou avec le sentiment du devoir accompli et surtout une belle victoire face au FC Barcelone. En effet, le Brésilien et ses coéquipiers se sont imposés face au FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi et ont composté leur ticket pour la finale. Titulaire, Vinicius Junior a réalisé un bon match dans l’ensemble avec un but et une passe décisive au compteur. Il a également obtenu le pénalty transformé par Karim Benzema. Sa prestation a été saluée par la presse madrilène.

Mais « Vini » n’a pas fait parler de lui que pour ses talents de footballeur hier soir dans l’enceinte catalane. Il a tout d’abord subi les foudres des supporters blaugranas qui lui ont jeté des briquets dessus et qui l’ont insulté. Selon Defensa Central, certains fans ont même lancé des « Vinicius, meurs ! ». Comme cela a été souvent le cas cette saison, l’international auriverde s’est aussi pris le bec avec ses adversaires notamment Gavi avec lequel il a eu un gros accrochage. C’était aussi tendu avec Ronald Araujo, qui n’a pas réussi à contenir le jeune joueur hier soir ou encore Ferran Torres, qu’il a clashé sur le pré. « Tais-toi, tu es très mauvais », a lâché le numéro 20 du Real Madrid à l’Espagnol. Après la rencontre, la tension n’est pas redescendue.

Recadré par Valverde

Questionné au sujet du Brésilien, Araujo a avoué que Vinicius Jr lui avait fait péter un câble durant ce choc au sommet. « Je me suis un peu chauffé parce qu’il parlait tout le temps aux gens. C’est un grand joueur, mais il doit se concentrer sur le jeu. S’il ne se consacre qu’à cela, ce sera mieux. J’essaie toujours de respecter tout le monde, mais aujourd’hui je suis un peu monté en température parce qu’il n’arrêtait pas de parler aux gens, de regarder tout le monde ».

Dans le collimateur du vestiaire barcelonais, qui l’a mauvaise et qui est en colère contre lui, Vinicius Jr a aussi été recadré par son coéquipier Fede Valverde. « Il faut qu’on réfléchisse un peu plus. Pas seulement les joueurs de Barcelone. Nous aussi. Ça fait partie du football. Au lieu de profiter du jeu, on se chamaille avec eux ».

Carlo Ancelotti a, lui, été moins dur avec lui. « C’était un match avec des contacts, un peu de nervosité mais cela peut arriver. Je l’ai sorti parce que ça n’avait pas de sens de l’avoir sur le terrain avec un carton jaune. J’ai préféré ne pas prendre de risques »