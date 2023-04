Vers une hausse du prix des titres-services? Les explications de la ministre Morreale

Ce jeudi, Christie Morreale, la ministre wallonne de la Santé, de l’Emploi et de l’Egalité des chances, était l’invitée de Bel RTL matin. Face à l’Antonio Solimando, elle est revenue sur sa volonté d’augmenter le prix des titres-services en Wallonie.

Pour Christie Morreale, il faut mettre de l’ordre dans le système des titres-services « car, dans les faits, 8 utilisateurs sur 10 sont confrontés à des frais supplémentaires et payent plus que 9 euros de l’heure pour leurs travaux ménagers. Ils payent jusqu’à 11,50 euros le chèque et ils ne sont pas sûrs que cet argent revienne à la travailleuse ».

Ce qu’elle souhaite ? « U n système régulé qui soit beaucoup plus clair pour éviter les dépassements. Je n’ai pas de leviers juridiques pour pouvoir contraindre les sociétés de titres-services qui imposent des frais supplémentaires ».