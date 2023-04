Un ancien Diable rouge partage ses regrets: «Je ne récupèrerai jamais le temps perdu avec mes enfants»

Il y a un mois jour pour jour, Toby Alderweireld annonçait sa retraite internationale avec les Diables rouges. Capé 127 fois avec l’équipe nationale, Toby Alderweireld avait alors déclaré vouloir profiter de la suite de sa carrière en club et profiter de sa famille. Il est revenu plus en détail dans le podcast, Sjotcast, de nos confrères du Nieuwsblad. « Après avoir beaucoup réfléchi en étant à la maison, mes sentiments se sont de plus en plus déplacés vers ma famille. Et ce sentiment n’a fait que croître ces derniers mois. Je ne récupèrerai jamais le temps que j’ai perdu avec mes enfants ».

Quelques doutes

L’ancien Diable rouge avoue avoir hésité au moment de sa discussion avec Domenico Tedesco : « Avant de parler à Tedesco, j’avais déjà décidé que j’allais arrêter, et que j’allais le lui dire ce jour-là. C’est justement parce que le sélectionneur national a été si positif à mon égard que j’ai recommencé à avoir des doutes. Je me suis dit : « ok, je vais y repenser, je vais dormir dessus encore quelques nuits ». Demandez simplement à ma femme comment je m’inquiétais encore à la maison (rires) ».