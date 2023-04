Classement FIFA: la Belgique conserve sa 4e place, l’Argentine retrouve la première place

Depuis la dernière version du classement publiée à l’issue de la Coupe du monde le 22 décembre dernier, les Diables Rouges ont disputé deux matches. Sous les ordres de leur nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, ils ont remporté la première rencontre de leur campagne qualificative pour l’Euro 2024, face à la Suède (0-3). La Belgique a ensuite décroché une victoire spectaculaire en match amical contre l’Allemagne à Cologne (2-3).

Au nouveau classement FIFA, les Diables Rouges restent donc quatrièmes avec 1792.53 points. L’Argentine s’empare, elle, de la première place pour la première fois depuis 2017. Avec 1840.93 points, l’Albiceleste devance la France, 2e avec 1838.45 points, et le Brésil, qui chute de deux places avec 1834.21.

Les Brésiliens paient leur défaite en match amical face au Maroc alors que l’Argentine a battu le Panama et Curaçao et la France a débuté les qualifications pour l’Euro 2024 avec deux victoires, contre les Pays-Bas et l’Irlande.