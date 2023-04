«Je dirais même plus»: T’as de beaux yeux, tu sais…

De nombreux jeunes ne connaissent pas certaines répliques cultes de films ou de livres anciens, tandis que les plus âgés se montrent moins inspirés par l’univers des mangas et des influenceurs sur le net. Est-ce grave, Docteur ?

Dans une interview à l’occasion de la promotion du film Normale qui vient de sortir sur les écrans, Justine Lacroix (18 ans) avouait qu’avant de le rencontrer, elle n’avait jamais entendu parler de son partenaire Benoît Poelvoorde. Quelques mois auparavant, une étudiante qui faisait un stage à mon bureau me disait que le nom de Fernandel lui était totalement inconnu.

Il serait ridicule de mesurer l’intelligence ou la culture de quelqu’un en fonction de sa connaissance plus ou moins encyclopédique du cinéma. On peut survivre dans ce monde de brutes sans avoir vu C’est arrivé près de chez vous, le brûlot décapant de Rémy Belvaux et remuer la douce nostalgie d’un paradis perdu sans se repasser le délirant Schpountz de Marcel Pagnol. Quoique ça aide.