L’Arabie Saoudite offre un pont d’or à José Mourinho: le Portugais pourrait gagner 120 millions d’euros en deux saisons

120 millions d'euros sur deux ans : voilà ce que proposerait l'Arabie saoudite pour convaincre José Mourinho de venir, selon le Corriere dello Sport. D'après le média italien, l'offre ferait vaciller le technicien portugais, actuellement sous contrat à l'AS Roma. Il en aurait d'ailleurs déjà parlé à son staff. Le tarif proposé - 60 millions par an - ferait de l'ancien coach du Real Madrid l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du football.

Car pour la destination exacte, le pays semble assez ouvert et penserait au Special One soit pour la sélection (poste que vient de quitter Hervé Renard pour prendre les Bleues) soit pour un club (Al Nassr où évolue Cristiano Ronaldo et actuel deuxième du championnat ou Al Ahli, leader du classement).