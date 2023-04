Romelu Lukaku, Tadej Pogacar et les fans de Stromae: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Christina Koch

Retenez le nom de cette dame ! Si tout se passe comme prévu, l’Américaine sera la première femme à s’approcher de la Lune. La Nasa l’a sélectionnée, avec trois messieurs, pour participer à la prochaine mission qui ira titiller notre satellite naturel en 2024. En prévision d’autres voyages où, espère-t-on, une autre Christina posera joliment le pied dans la poussière foulée uniquement par des hommes, il y a cinquante ans.

Romelu Lukaku

Une apparition parmi nos gagnants en forme d’encouragement et de soutien… Le Diable rouge a pris une honteuse carte rouge cette semaine, à la fin du match de l’Inter, son club en Italie. Il a eu le malheur de réagir (sobrement) aux cris racistes qui déboulaient des tribunes. Le foot ainsi, ce n’est tout simplement plus possible. Avec toi, Romelu !