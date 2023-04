Un outil pour mesurer la fatigue musculaire bientôt commercialisé

« Depuis sa présentation à l’automne 2021 en compagnie du hockeyeur belge John-John Dohmen, plus de trente clubs d’athlètes de haut niveau ont pu tester notre produit », indique le CEO Jean-Yves Mignolet, précisant avoir ainsi touché une base de 450 sportifs.

Bon nombre de sportifs, professionnels ou amateurs, s’occasionnent des blessures en raison d’une fatigue musculaire trop importante. Le Myocène peut être utilisé aussi bien en salle qu’en extérieur. Le dispositif calcule en deux minutes la valeur exacte de l’indice de fatigue musculaire par intelligence artificielle grâce à un algorithme dédié à partir des mesures très précises d’un capteur spécifique et d’une commande de haute précision de la contraction musculaire, expliquent ses concepteurs dans un communiqué.

Les responsables de la start-up liégeoise Myocène ont annoncé jeudi avoir bouclé une levée de fonds de 2 millions d’euros. Ces moyens doivent lui permettre de préparer la commercialisation de son « dispositif d’objectivation et de mesure de la fatigue musculaire ».

Le fonds d’investissement liégeois Noshaq et Wallonie Entreprendre, le bras économique et financier de la Région wallonne, ont notamment pris part à cette levée de fonds. Celle-ci ouvre la perspective d’une industrialisation et d’une commercialisation du dispositif, pour une mise sur le marché estimée à mi-2024.