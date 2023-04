Vincent Kompany et Burnley tout près du but: «Nous n’aurions jamais pensé être dans cette position»

Vincent Kompany et Burnley y sont presque ! En tête de la Championship avec une avance confortable, les Clarets pourraient officiellement être promus dès ce vendredi. Pour ce faire, Burnley doit s’imposer à Middlesbrough et espérer que Lutton Town ne l’emporte pas contre Milwall plus tôt dans l’après-midi.

Burnley pourrait donc déjà valider son objectif, à sept journées de la fin du championnat. « On ne peut pas prédire quelque chose comme ça », a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse ce jeudi. « Quand nous avons commencé ici l’été dernier, nous n’aurions jamais pu penser que nous serions dans la course à la promotion aujourd’hui. On élabore un plan sur des années. Mais c’est en fonction des matches à venir qu’il se concrétise. Middlesbrough et Sheffield font partie des meilleures équipes de la série. Il n’y a pas beaucoup de différence entre eux et nous. »