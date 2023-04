A «Poudlard», des médecins ukrainiens soignent les traumatismes des soldats de retour du front

Ce message nous a été envoyé, il y a un mois, par Vadym, juste après son dix-neuvième anniversaire :

« “Patsany”. Un mot intraduisible. Ça veut dire “les potes”. En ukrainien, il a davantage ce petit côté “street culture”. Avant la guerre, ce mot n’avait, pour moi, aucune connotation. Maintenant, il est indissociable des cris, des bruits et des images qui m’entouraient à Bakhmout. Des cris, des sons, des images que je ne saurais décrire. Mais qui, tous, m’évoquent les camarades qui partagent ces souvenirs avec moi.

« Il y a des moments où tout se fige en vous. Comme lorsqu’un obus de 152 mm explose à un kilomètre de vous. Les regards sont à la fois confus et pleins d’espoir : on a survécu, il est encore temps. Il faut calmer les mains tremblantes et trouver une solution. Parce qu’on le peut encore.