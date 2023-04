Les auteurs de polar peuvent être meurtriers

Les auteurs de polars pensent à tout. Ils ont tellement l’habitude de se prendre pour des inspecteurs qu’ils sont capables de tout imaginer, à commencer par le crime parfait.

C’est ce que se disent les enquêteurs de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, quand ils sont appelés par le couple Murdoch qui déclare la disparition de Zach, leur fils de 7 ans. Cameron et Lisa Murdoch ne sont pas n’importe qui dans la plus grande ville de l’île du Sud de l’archipel. Ils écrivent ensemble des polars qui les ont rendus célèbres. Le problème, c’est que par le passé, lors d’interviews en télévision ou de conférences, l’un et l’autre s’amusaient de ce qu’ils étaient capables d’imaginer, qu’il leur serait très facile d’accomplir un meurtre parfait, tellement les mécanismes assassins n’ont plus aucun secret pour eux.