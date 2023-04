Des escargots qui en ont sous le capot

Dans la clairière de Noémie Favart, on ne plaisante pas avec la course de la Grande Laitue. Surtout quand on est un escargot. Dans Marcel et Odilon déjà, l’autrice et illustratrice faisait suer ses limaçons dans de réjouissantes histoires à hauteur de pissenlit. Rebelote avec Olive et Zélie , où le petit peuple de l’herbe retrouve la ligne de départ.