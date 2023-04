Gerd Brantenberg, Tobie Nathan: les poches des Livres du Soir

Les filles d’Égalie ***

Gerd Brantenberg

Comment dépasser sa destinée d’homme-objet, ne plus être honteux d’avoir une bite dans la société matriarcale d’Égalie ? Pas ce soir en tout cas, car c’est bal des débutants : Petronius s’apprête à faire son entrée dans le monde, il met son plus beau soutien-verge, et il lui reste à espérer la princesse charmante. Voilà une satire norvégienne où le spermatozoïde en prend pour son grade et la langue (magnifique traduction) y gagne quelques expressions qui pourraient vous rester en tête comme «garses» et « être fumain ».

Traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, Zulma, 432 p., 12 €

Abécédaire. Mots et rites d’ailleurs ***

Tobie Nathan