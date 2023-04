plustardjeserai: à la rencontre des métiers et des études supérieures

Le jeudi 30 mars, après avoir assisté en matinée à la présentation de l’enseignement supérieur et de l’organisation des études en Fédération Wallonie-Bruxelles, puis à celle d’entreprises et d’organisations de la région de Charleroi, les quelque 1.000 élèves de 5e secondaire se sont répartis dans les divers lieux où se tenaient les « speed-meetings » avec les professionnels. Et ce, en fonction du domaine sur lequel ils souhaitaient en apprendre plus : les métiers des arts et de la culture, du social, de l’enseignement et de l’éducation, dans le bâtiment de Charleroi-Danse ; les métiers médicaux, paramédicaux et juridiques, au Palais des Beaux-Arts ; ceux de l’économie et de la gestion, dans les locaux de l’intercommunale Igretec ; et, enfin, les métiers des sciences, des sciences appliquées et de l’informatique, à l’Université ouverte.