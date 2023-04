Israël: l’armée annonce avoir intercepté une roquette tirée du Liban

Le Hezbollah, bête noire d’Israël, entretient de bonnes relations avec le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, et avec le Jihad islamique palestinien.

Plus tôt jeudi, le mouvement islamiste armé pro-iranien du Liban, le Hezbollah, avait averti qu’il soutiendrait «toutes les mesures» que les groupes palestiniens pourraient prendre contre Israël après les affrontements qui ont secoué la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam.

« Une roquette a été tirée du Liban vers le territoire israélien et a été interceptée avec succès », a déclaré l’armée dans un communiqué. Des sirènes d’alerte ont retenti dans la ville de Shlomi et à Moshav Betzet, dans le nord d’Israël, a ajouté l’armée. Ce tir n’a pas été revendiqué jusqu’ici.

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, pour la plupart des militaires.