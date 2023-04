Alerte européenne: un produit retiré de la vente

Suite à une notification via le système d’alerte rapide européen Food et Feed (RASFF), l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire de la vente l’huile de riz « Rice Oil » (1L) de la marque Golden Turtle Brand et la rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence d’huiles minérales (MOAH : Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons).

L’Afsca demande de ne pas utiliser ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.