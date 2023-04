«Tous les artistes que j’aime sont morts»

Zaho de Sagazan n’a pas eu besoin de chercher bien loin un nom d’artiste. Celui que ses parents – papa est peintre sculpteur et maman institutrice – lui ont donné à Saint-Nazaire il y a vingt-trois ans, était tout ce qu’il fallait pour sa destinée. Au début, tout commence bien. La petite fait de la danse ainsi que des petits spectacles avec ses sœurs jumelle et aînées. À 8 ans, elle aime Janis Joplin que lui fait découvrir son père rockeur fan de Pink Floyd alors que sa maman est plus chanson française et lui permettra de découvrir Brel et Barbara. À 13 ans, c’est le piano qui la fait craquer : « C’est après avoir arrêté la danse que j’ai découvert l’ennui », nous avoue-t-elle lors de son passage à Bruxelles par une belle journée ensoleillée. « À la maison, on n’avait pas le droit de regarder la télé ou d’aller sur internet la journée. Heureusement j’ai découvert Tom Odell et sa relation particulière avec son piano. On avait dans une pièce froide un vieux piano désaccordé. Ce fut un coup de foudre immédiat.