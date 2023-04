Procès des attentats: «Mon retour en Belgique n’était pas prévu», explique Salah Abdeslam

Salah Abdeslam n’est pas revenu de Paris, où il aurait dû se faire exploser le 13 novembre 2015, à Bruxelles pour participer aux attentats du 22 mars 2016. C’est ce qu’il a soutenu jeudi, lors de l’interrogatoire croisé des accusés, devant la cour d’assises chargée de juger les attaques survenues à Zaventem et à la station de métro Maelbeek.

«Mon retour en Belgique n’était pas prévu. J’avais quelque chose à faire là-bas, je ne devais pas revenir», a expliqué l’accusé français.

Il y a quelques semaines, son avocate, Me Delphine Paci, avait déjà indiqué à la cour que son client devait se faire exploser dans un café - et non au stade de France - le soir du 13 novembre 2015. Sa ceinture explosive était cependant défectueuse.

«J’ai surpris tout le monde quand je suis revenu ici. Ça en a choqué plus d’un. Dans l’imprévu, il fallait prendre une décision et on a accepté de me cacher. C’est dans ce contexte-là que je suis parti rejoindre la cellule de Paris», a exposé Salah Abdeslam, insistant bien sur le fait qu’il ne s’agissait pas de la cellule terroriste de Bruxelles.